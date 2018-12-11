SkyUp начал продажу билетов на новое направление

Новости Бизнеса: Авиакомпания SkyUp запустила продажу билетов на новое направление в Испанию на летний период 2019 года.

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как лоукост, объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.

Перелеты из столицы Украины в аэропорт Пальма-де-Мальорка стартуют со 2 июня 2019 года, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную перевозчиком.

Цена билетов на перелет в одну сторону без багажа начинается от 2 тис. 506 грн, с багажом – от 3 тыс. 201 грн.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Последний рейс по указанному маршруту в летнем сезоне 2019 года будет выполнен 29 сентября.

Как сообщалось ранее, в мае-июне у SkyUp стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

Кроме того, авиакомпания начала продажу билетов на внутренние рейсы – из Одессы в Киев и Харьков, которые будут осуществляться со 2 июня следующего года.