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SkyUp начал продажу билетов на новое направление

SkyUp начал продажу билетов на новое направление
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Авиакомпания SkyUp запустила продажу билетов на новое направление в Испанию на летний период 2019 года.

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как лоукост, объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.

Перелеты из столицы Украины в аэропорт Пальма-де-Мальорка стартуют со 2 июня 2019 года, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную перевозчиком.

Цена билетов на перелет в одну сторону без багажа начинается от 2 тис. 506 грн, с багажом – от 3 тыс. 201 грн.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Последний рейс по указанному маршруту в летнем сезоне 2019 года будет выполнен 29 сентября.

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Как сообщалось ранее, в мае-июне у SkyUp стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

Кроме того, авиакомпания начала продажу билетов на внутренние рейсы – из Одессы в Киев и Харьков, которые будут осуществляться со 2 июня следующего года.

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Все по теме:

Испания, Авиакомпании, Продажа билетов, Пальма-де-Мальорка, 2019 год, SkyUp, Авиакомпания SkyUP, Испанские курорты.
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