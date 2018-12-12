За неделю газовый долг предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" уменьшился

Новости Бизнеса: Долг по природному газу предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" значительно уменьшился.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 353 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"По состоянию на 11 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 25,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 353 млн грн (1,3%)", - говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 16,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 899 млрд грн (5,2%).

Задолженность промышленных предприятий уменьшилась на 5 млн грн (0,2%) и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 32 млн грн (1,9%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 1,7 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 22,9 млрд грн, из них за 2018 год - 7,4 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 278 млн грн (1,2%).

Суммарная задолженность за газ предприятий-должников, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 75 млн грн (2,5%) и составляет около 2,950 млрд грн.

Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 5 млн грн. (0,2%) и составляет около 2,764 млрд грн.