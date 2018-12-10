Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги

Новости Украины: Облгазы создают потребителям искусственные долги, поскольку для смены поставщика газа потребитель должен получить справку об отсутствии задолженности.

Для смены поставщика газа потребитель должен получить справку об отсутствии задолженности, а с долгом потребитель не может сменить поставщика "голубого топлива".

Компании, поставляющие газ для населения, (облгазы, газсбыты) большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, втягивают потребителей в искусственные долги путем доначислений за предыдущие периоды, чтобы лишить клиентов возможности воспользоваться своим законным правом и сменить поставщика газа, заявил на пресс-конференции заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Что делают облгазы, чтобы создать эту задолженность? Все, наверное, помнят последнюю историю с созданием искусственных долгов за счет доначислений объемов газа для приведения к стандартным условиям. Человек по счетчику видит один объем газа, а в платежке - другой. Эта задолженность делается задним числом - за три предыдущих года начисляются дополнительные объёмы", - сказал Хабатюк.

При этом он отметил, что приказ Министерства энергетики и угольной промышленности, по которому должны осуществляться данные начисления, не распространяется на бытовых потребителей, а касается только юридических лиц. Кроме того, доначисления за предыдущие периоды, которые облгазы осуществляют, ссылаясь на решение суда о признании незаконным постановления правительства о снижении нормативов потребления, также сомнительны.

"В судах находится несколько дел, в которых говорится, что на сегодня не существует порядка доначислений за предыдущие периоды. Во-вторых, даже если эти потери облгазов имели место, то только из-за нарушений, которые были допущены вследствие несоблюдения правительством порядка подготовки этого законодательного акта. Гражданский кодекс говорит, что такие возмещения должны происходить за счет не потребителя, а за счет государства", - отметил представитель "Нафтогаза".