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В Украину будет летать еще один лоукостер

В Украину будет летать еще один лоукостер
13:38 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Компания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе.

Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает ЦТС.

По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Вместе с тем, билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются. Также еще не было официальных заявлений со стороны авиакомпании по поводу запуска рейсов.

Напомним, авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как лоукост, объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка. Перелеты из столицы Украины в аэропорт Пальма-де-Мальорка стартуют со 2 июня 2019 года

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Самолет, лоукостер, Laudamotion.
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