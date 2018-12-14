Стало известно, кто возглавил набсовет "Укрпошты"

Во время собрания также были сформированы комитет по аудиту, председателем которого избран Якуб Карновски; комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам общества, председателем которого избрана Оксана Волчко; комитет по цифровой трансформации, председателем которого избран Александр Озеран и комитет по почтовой логистике и посылкам, председателем которого избран Иона Салювеер.
Как сообщалось, 10 октября Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет ПАО "Укрпошта" в составе пяти независимых членов и двух представителей от государства.
В частности, независимыми членами набсовета назначены Бенуа Плеска (Бельгия), Иона Салювеер (Эстония), Якуб Карновски (Польша), Томи Дженсен (Дания), Оксана Волчко (Украина), а представителями государства - Александр Озеран (глава директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры Украины, руководитель украинского проекта строительства Hyperloop – HypeUA) и Юрий Тустановский (руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины).
Отбор независимых членов наблюдательного совета осуществляла международная рекрутинговая компания (специалист по подбору персонала) Amrop.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет.