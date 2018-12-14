Стало известно, кто возглавил набсовет "Укрпошты"

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14:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Наблюдательный совет ПАО "Укрпошта" на первом заседании 14 декабря 2018 года избрал своим главой Бенуа Плеска (Benoit Pleska, Бельгия).

Во время собрания также были сформированы комитет по аудиту, председателем которого избран Якуб Карновски; комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам общества, председателем которого избрана Оксана Волчко; комитет по цифровой трансформации, председателем которого избран Александр Озеран и комитет по почтовой логистике и посылкам, председателем которого избран Иона Салювеер.

Как сообщалось, 10 октября Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет ПАО "Укрпошта" в составе пяти независимых членов и двух представителей от государства.

В частности, независимыми членами набсовета назначены Бенуа Плеска (Бельгия), Иона Салювеер (Эстония), Якуб Карновски (Польша), Томи Дженсен (Дания), Оксана Волчко (Украина), а представителями государства - Александр Озеран (глава директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры Украины, руководитель украинского проекта строительства Hyperloop – HypeUA) и Юрий Тустановский (руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины).

Отбор независимых членов наблюдательного совета осуществляла международная рекрутинговая компания (специалист по подбору персонала) Amrop.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет.

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Все по теме:

Бельгия, Укрпошта, ПАО "Укрпошта", Бенуа Плеска, Benoit Pleska.
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