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Очередная утечка данных в Facebook: Под угрозой оказались личные фото

Очередная утечка данных в Facebook: Под угрозой оказались личные фото
22:10 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Facebook сообщил об утечке фотографий почти 7 миллионов пользователей из-за ошибки.

Руководство компании Facebook призналось, что личные фотографии 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или неопубликованные могли попасть в посторонние руки.

Об этом в своем блоге заявил технический директор компании Томер Бара, передает ТСН.

Как выяснилось, утечка фото вызвал баг в API социальной сети. Поэтому фотографии стали доступны разработчикам сторонних программ. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженных в Facebook, но не опубликованных, а также изображений в Facebook Marketplace и Stories.

В компании считают, что доступ к фото могли получить до 1,5 тыс. приложений от 876 разработчиков, но убеждают, что все уже исправлено.

"Мы исправили эту ошибку, но через нее некоторые сторонние приложения могли получить доступ к расширенной коллекции фотографий в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - написал Томер Бара.

Ранее сообщалось, что в течение последнего года Facebook обратился ко многим банкам, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U. S. Bancorp, предложив им поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей, в том числе транзакциями по банковским картам и данным о состоянии счета.

Напомним, руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с "сексуальной эксплуатацией взрослых".

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Facebook, Утечка данных, Томер Бара, Приватная информация.
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