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Омелян сообщил о компромиссе между Укрпочтой и ПФ: Доставка пенсий не отменяется

Омелян сообщил о компромиссе между Укрпочтой и ПФ: Доставка пенсий не отменяется
22:45 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Омелян обещает, что Укрпошта не прекратит доставку пенсий.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпошта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет.

Об этом он сказал во время встречи с членами Наблюдательного совета Укрпошты 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

В частности Омелян подчеркнул, что Укрпошта должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией.

"Укрпошта и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений на селе, ни прекращение доставки пенсий не будет. Укрпошта добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее. Найдено компромиссное решение между Укрпоштой и Пенсионным фондом", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 миллионов гривен на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года"Укрпочта" закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.

Напомним, наблюдательный совет ПАО "Укрпошта" на первом заседании 14 декабря 2018 года избрал своим главой Бенуа Плеска (Benoit Pleska, Бельгия).

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Пенсионный фонд, Пенсии, Укрпошта, Владимир Омелян.
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