Коболев сообщил, что у "Нафтогаза" могут возникнуть сложности с закупками газа

Новости Бизнеса: В НАК "Нафтогаз Украины" предупредили о возможных сложностях с закупкой газа в отопительный сезон из-за минимального количества средств на счетах.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявила, что входит в 2019 год с минимальным количеством денежных средств на счетах. Сложившаяся ситуация может усложнить закупку газа в пиковый отопительный сезон.

По словам Коболева, минимальное количество денег на счетах компании ставит по угрозу также проекты по добыче газа и модернизации ГТС, так как только на инвестиции для "Укргазвыдобування" нужно выделить не менее 38 миллиардов гривень.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что такая ситуация может привести к дефициту ликвидности объёмом 35,2 миллиарда гривень. Главной причиной этого он назвал продажу газа по льготным ценам. В связи с этим, Коболев считает, что Кабинет министров Украины должен компенсировать потери, связанные с обязательствами.

Существует также проблема с задолженностью: на данный момент совокупный долг потребителей перед "Нафтогазом" за газ, поставленный по спецобязательствам, составляет 57,5 миллиарда гривень. В частности, 24,7 миллиарда гривень задолжали газсбыты, 32,9 миллиарда гривень – тепловики и ТЭЦ.

Как сообщалось ранее, в Украине пересмотрели тарифы для большинства поставщиков тепла из-за подорожания газа, повышением зарплат и инфляции. Причем в отдельных регионах цены вырастут в 1,5 раза. Нововведения вступят в силу в январе 2019-го, а обновленные платежки с рекордными тарифами – в феврале.