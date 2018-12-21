Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать

Новости Бизнеса: Повышенные тарифы на отопление и воду вступят в силу с 1 января 2019 г., а первые платежки с увеличившимися суммами люди получат после 1 февраля.

В Украине уже пересмотрели тарифы для большинства поставщиков тепла. Их повысили в связи с подорожанием газа, ростом зарплат и инфляции. Причем в отдельных регионах цены вырастут в 1,5 раза.

Как сообщают в профильной комиссии, нововведения вступят в силу в январе 2019-го, а обновленные платежки с рекордными тарифами – в феврале.

Обнародованы тарифы для 26 поставщиков в разных городах Украины:

Броварытепловодоэнергия : отопление – 1479,01 грн/Гкал или 35,01 грн за 1 кв. м; вода – 87,62 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 81,02 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1479,01 грн/Гкал или 35,01 грн за 1 кв. м; вода – 87,62 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 81,02 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Ивано-Франковсккоммунэнерго : отопление – 1312,11 грн/Гкал или 32,28 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 25760,36 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 82,83 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 76,29 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1312,11 грн/Гкал или 32,28 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 25760,36 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 82,83 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 76,29 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Зализнычтеплоэнерго (Львов) : отопление – 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Краматорсктеплоэнерго : отопление – 1590,89 грн/Гкал или 47,94 грн за 1 кв. м; вода – 96,25 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,01 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1590,89 грн/Гкал или 47,94 грн за 1 кв. м; вода – 96,25 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,01 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Криворожтеплосеть : отопление – 1701,19 грн/Гкал или 80,04 грн за 1 кв. м.

: отопление – 1701,19 грн/Гкал или 80,04 грн за 1 кв. м. Львовтеплоэнерго: отопление – 1468,11 грн/Гкал или 32,15 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 23913,23грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 95,26 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,86 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

Мелитопольские тепловые сети : отопление – 1322,17 грн/Гкал или 31,47 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 24076,94 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа).

: отопление – 1322,17 грн/Гкал или 31,47 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 24076,94 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа). Николаевоблтеплоэнерго : отопление – 1482,50 грн/Гкал или 39,21 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1482,50 грн/Гкал или 39,21 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Николаевская тепоэлектроцентраль : отопление – 1524,04 грн/Гкал или 37,71 грн за 1 кв. м; вода – 98,95 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 91,44 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1524,04 грн/Гкал или 37,71 грн за 1 кв. м; вода – 98,95 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 91,44 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Городские тепловые сети (Запорожье) : отопление – 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м; вода – 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м; вода – 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Облтеплокоммунэнерго (Чернигов): отопление – 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м; вода – 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

отопление – 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м; вода – 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Полтаватеплоэнерго: отопление – 1596,93 грн/Гкал или 35,78 грн за 1 кв. м; вода – 96,71 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

отопление – 1596,93 грн/Гкал или 35,78 грн за 1 кв. м; вода – 96,71 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Сумытеплоэнерго: отопление – 1559,67 грн/Гкал или 43,48 грн за 1 кв. м; вода – 91,37 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 84,42 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

отопление – 1559,67 грн/Гкал или 43,48 грн за 1 кв. м; вода – 91,37 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 84,42 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Теплоэнерго (Днепр) : отопление – 1579,51 грн/Гкал или 43,8 грн за 1 кв. м; вода – 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1579,51 грн/Гкал или 43,8 грн за 1 кв. м; вода – 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Харьковские тепловые сети : отопление – 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м; вода – 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м; вода – 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). ШП Харьковэнергоремонт : отопление – 1616,02 грн/Гкал или 44,27 грн за 1 кв. м; вода – 93,73 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1616,02 грн/Гкал или 44,27 грн за 1 кв. м; вода – 93,73 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Винницагортеплоэнерго: отопление – 1375,27 грн/Гкал или 35,24 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 30464,22 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 90,10 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 83,27 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

Гортепловодэнергия (Хмельницкий) : отопление – 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м; вода – 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м; вода – 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Ровнотеплоэнерго : отопление – 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м; вода – 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м; вода – 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Хмельницктеплокоммунэнерго: отопление – 1480,92 грн/Гкал или 33,85 грн за 1 кв. м; вода – 87,59 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,95 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

отопление – 1480,92 грн/Гкал или 33,85 грн за 1 кв. м; вода – 87,59 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,95 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Черкасское химволокно : отопление – 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м; вода – 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м; вода – 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Черкассытеплокоммунэнерго : отопление – 1606,05 грн/Гкал или 38,40 грн за 1 кв. м; вода – 94,49 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,26 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1606,05 грн/Гкал или 38,40 грн за 1 кв. м; вода – 94,49 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,26 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Евро-Реконструкция (Киев) : отопление – 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м; вода – 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м; вода – 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Технова (Чернигов) : отопление – 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м; вода – 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м; вода – 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Белоцерковтеплосеть : отопление – 1550,83 грн/Гкал или 39,66 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

: отопление – 1550,83 грн/Гкал или 39,66 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Комэнергосервис (Днепр): отопление – 781,27 грн/Гкал или 20,36 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

Напомним, что с 1 ноября цена на газ для населения выросла на полторы гривны до 8,55 грн за кубометр. Примерно 80% цены на тепловую энергию - это стоимость газа, поэтому отопление и горячая вода неизбежно должны подорожать.

Напомним, что с нового года украинцы будут получать две платежки за электроэнергию. Согласно новым правилам с 2019 года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам. Также, следует напомнить, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег" в 2019 году.