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Кравцов объяснил, где "Укрзализныця" ежегодно недополучает ₴500 млн

Кравцов объяснил, где &quot;Укрзализныця&quot; ежегодно недополучает ₴500 млн
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» недополучает около 500 млн грн в год из-за неритмичной отгрузки аграриями зерновых.

«Укрзализныця» недополучает около 500 млн грн в год из-за неритмичной отгрузки аграриями зерновых.

Об этом заявил руководитель ПАО ”Укрзализныци” Евгений Кравцов, сообщили в пресс-центре предприятия.

”Призываем представителей аграрного бизнеса нагружать зерно непрерывно в режиме 24/7 и равномерно в течение всей недели, в том числе и в выходные”, - отметил Кравцов.

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По его словам, анализ ритмичности отгрузки зерновых в течение недели свидетельствует, что максимальный объем отгрузки продолжается со вторника по пятницу, а минимальный - с субботы по понедельник. И такая закономерность прослеживается еженедельно.

”Мы четко видим, что в среднем в период с субботы по понедельник нагружается на 235 вагонов в сутки, или почти на 16 тыс. тонн меньше, чем в период со вторника по пятницу. Из-за такой цикличности «Укрзализныця» перевозит ежемесячно на 200 тыс. тонн зерна меньше, чем могла бы перевезти, и недополучает около 500 млн грн доходов в год”, - добавил он.

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Руководитель ”Укрзализныци” отметил, что предприятие оставляет за собой право в последнюю очередь осуществлять вывоз зерна с элеваторов, которые не работают по графику 24/7.

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Укрзализныця, Железная дорога, УЗ, Евгений Кравцов.
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