АМКУ опять перенес рассмотрение дела ДТЭК

Новости Бизнеса: АМКУ перенес рассмотрение дела о монополии ДТЭК на рынке угля.

Антимонопольный комитет Украины перенес на 28 декабря рассмотрение дела о монополии ДТЭК.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины вопроса относительно результатов рассмотрения дела, начатого по признакам нарушения ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, перенесено на 28 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом, АМКУ ограничил доступ к материалам дела.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины планировал продолжить заседание по делу монополии ДТЭК на рынке угля 18 декабря 2018 года. Однако, в день заседания было объявлено о переносе рассмотрения дела.

Причиной для переноса стала необходимость рассмотреть новые материалы, которые были объявлены присутствующими на заседании АМКУ. После их изучения члены АМКУ должны или признать факт нарушения экономической конкуренции, или закрыть дело против ДТЭК из-за отсутствия признаков злоупотребления монопольным положением.