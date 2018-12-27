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"Укрпочта" повышает тарифы: сколько будет стоить отправить письмо и посылку

&quot;Укрпочта&quot; повышает тарифы: сколько будет стоить отправить письмо и посылку
13:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Укрпочта" с 1 января 2019 года введет второй этап повышения тарифов на пересылку отправлений в пределах Украины.

С 1 января 2019 года начнется второй этап повышения тарифов на пересылку отправлений. Соответствующее двухэтапное повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила в августе 2018 года.

Второй этап повышения тарифов начнется с 1 января 2019 года. В частности, тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) увеличится по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности (в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", массой до 10 кг в пределах Украины) на 2,4 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений "Укрпочта Стандарт" не изменяются.

Необходимость изменения тарифов в "Укрпочте" объясняют необходимостью повышения зарплат работникам предприятия.

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Как сообщалось, в рамках первого этапа с 10 сентября 2018 года тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) увеличился на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности (в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", массой до 10 кг в пределах Украины) - на 3,6 грн (с НДС). Также, с 10 сентября "Укрпочта" ввела фиксированную абсолютную комиссию за переводы и прием платежей в неавтоматизированных отделениях (кроме наложенного перевода).

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Укрпошта, Повышение тарифов, Второй этап, Пересылка отправлений, По Украине.
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