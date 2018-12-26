Скачать
Среда, 26.12.2018
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село

Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укрпочта/Flickr

Новости Бизнеса: Укрпочта с 1 января 2019 года отменяет доплату за доставку посылок в село, которая составляет 12 грн.

С 1 января для услуги "Укрпочта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрпочта".

"С 1 января отправить посылки Укрпочтой становится проще и удобнее – для услуги «Укрпочта Экспресс» отменяется доплата за доставку в село... Стоимость не будет зависеть от места отправки или получения посылки", - говорится в сообщении.

 Также с начала 2019 года уменьшится тариф на услугу по доставке Укрпочты «Стандарт»: оценочная стоимость посылки будет снижена с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка

Напомним, прекращение доставки пенсий через ПАО "Укрпочта" не будет, найдено компромиссное решение. ПАО "Укрпошта" продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрпочта, Почта, Посылки, Доставка посылок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
05 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь