Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село

Новости Бизнеса: Укрпочта с 1 января 2019 года отменяет доплату за доставку посылок в село, которая составляет 12 грн.

С 1 января для услуги "Укрпочта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрпочта".

"С 1 января отправить посылки Укрпочтой становится проще и удобнее – для услуги «Укрпочта Экспресс» отменяется доплата за доставку в село... Стоимость не будет зависеть от места отправки или получения посылки", - говорится в сообщении.

Также с начала 2019 года уменьшится тариф на услугу по доставке Укрпочты «Стандарт»: оценочная стоимость посылки будет снижена с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

Напомним, прекращение доставки пенсий через ПАО "Укрпочта" не будет, найдено компромиссное решение. ПАО "Укрпошта" продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года