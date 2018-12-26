Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село

С 1 января для услуги "Укрпочта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село.
Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрпочта".
"С 1 января отправить посылки Укрпочтой становится проще и удобнее – для услуги «Укрпочта Экспресс» отменяется доплата за доставку в село... Стоимость не будет зависеть от места отправки или получения посылки", - говорится в сообщении.
Также с начала 2019 года уменьшится тариф на услугу по доставке Укрпочты «Стандарт»: оценочная стоимость посылки будет снижена с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).
Напомним, прекращение доставки пенсий через ПАО "Укрпочта" не будет, найдено компромиссное решение. ПАО "Укрпошта" продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года