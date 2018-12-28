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На праздники во Львов: УЗ назначила еще один поезд

На праздники во Львов: УЗ назначила еще один поезд
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" назначила доппоезд Днепр-Львов на новогодние праздники.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд Днепр - Львов, который будет курсировать с 29 декабря 2018 по 12 января 2019 года.

Поезд № 285/276 Днепр - Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря, 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра - 30 декабря, 2, 4, 8 и 12 января.

Из Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

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Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 30 декабря на ранее назначенный поезд Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

В целом на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 311 рейсов 39 дополнительных поездов.

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Укрзализныця, Поезда, Дополнительные поезда, УЗ.
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