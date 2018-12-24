В поезде "Киев-Рахов" на женщину упала верхняя полка с пассажиром

Новости Украины: В поезде сообщением "Киев-Рахов" на женщину упала верхняя полка с пассажиркой, у пострадавшей тяжелые травмы, в УЗ говорят, что полка была исправной.

В поезде "Киев-Пасс.-Рахов" женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажирком. Пострадавшую прооперировали. Об этом в Facebook рассказала дочь потерпевшей Светлана Полякова.

По ее словам, инцидент произошел 22 декабря, в поезде 357К.

"22.12.2018 г. в поезде 357К Киев-Пасс. — Рахов произошел несчастный случай с моей мамой Поляковой Надеждой Васильевной,1960 г.н., на которую ночью, когда она отдыхала упала вторая полка в вагоне, с женщиной которая тоже отдыхала. Маму срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздроблены пах и таз на куски)", - указала она. Девушка, при этом, не знает, сколько еще операций потребуется ее матери. "23.12.2018 г. мы позвонили с жалобами в Страховую компанию "Арсенал" и "Укрзализныцю". Моя мама направлялась еще с 17 людьми из г. Миргород, Полтавской обл. в Карпаты на отдых. Эти люди все ее знакомые, так они каждый год ездят почти этим составом. Они со своей стороны также позвонили в "Укрзализныцю" и в Страховую компанию "Арсенал". Что будет дальше с компенсацией нам неизвестно", - отметила она.

По словам Поляковой, в страховой компании ответили, что инциденту присвоен номер жалобы, и посоветовали звонить в Киев в среду. "Я, мой брат, сестра, тетя и все родные в отчаянии, в голове до сих пор не укладывается как такое может случиться. У меня много вопросов.... А если бы это был ребенок???? Почему неотремонтированные вагоны пускают в действие, на путь перевозить взрослых и детей и еще и на этом зарабатывают ???? Когда последний раз проходила проверка этого "старого обломка"??? Проверяют ли непосредственно сам начальник поезда и проводник все спальные полки в вагонах на пригодность для отдыха???", - задается вопросами девушка. Заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан ответил на сообщение девушки в комментариях. По его словам, полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти "из-за неосторожности пассажира". "После инцидента полка была комиссионно проверена - она была и остается в исправном состоянии. Такое происшествие могло произойти из-за неосторожности пассажира, который находился на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны поездная бригада действовала верно, все документы оформила правильно", - подчеркнул он. В то же время, он предложил девушке отправить свои контактные данные для контакта по поводу ситуации.

Заявление чиновника спровоцировало резкую волну критики со стороны пользователей соцсети. В дальнейшем Полякова рассказала, что акт, составленный сотрудниками УЗ, содержит ложную информацию, а оборванная полка быстро "исчезла" из вагона. "Я общалась только с мамой, она перечитала акт, подписанный начальником поезда, проводником - что все было хорошо, что упала на маму только пассажирка. У меня вопрос к Укрзализныце: а куда быстро делась оборванная полочка???? Вы что думаете что люди ничего не видели??? Что не напишут коллективную жалобу со всем как на самом деле было???? Каких Вы людей берете на руководящие должности начальника поезда который неадекватно кричал и борзел на пассажиров, которые заплатили за свой безопасный проезд?????" Дорогая "Укрзалызныця" я Вам гарантирую, что все эти люди, которые подписали этот неверный лживый акт, останутся без должностей, и своих премий тем более", - завила дочь пострадавшей, пообещав, что предоставит инциденту максимальную огласку.

Напомним, на зимние праздники по Украине будет курсировать не менее 23 дополнительных поезда на более чем 150 тысяч мест. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов. Укрзализныця обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты выезда, а не только последние даты накануне выходных, а также варианты маршрутов, в частности путешествие с пересадкой.