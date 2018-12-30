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В "Нафтогазе" спрогнозировали, когда "Газпром" может вернуть долги

В &quot;Нафтогазе&quot; спрогнозировали, когда &quot;Газпром&quot; может вернуть долги
12:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что "Газпром" может вернуть деньги по решению Стокгольмского арбитража в течение следующего года.

Деньги, которые согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" обязан вернуть НАК "Нафтогаз Украины", могут быть взысканы с российского монополиста течение следующего года. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ.

"Мы уже начали ее (компенсацию - прим. ред.) от "Газпрома" получать, мы начали списывать избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Это во-первых. Во-вторых, мы инициировали судебные процессы уже в 6 юрисдикциях, в трех из них у нас в ближайшее время состоятся слушания по принудительной продаже - там уже прошли аресты активов", - отметил Коболев.

По его словам, за рубежом у "Газпрома" есть имущество на десятки миллиардов долларов, суды уже арестовали имущество на сумму, превышающую долг перед "Нафтогазом" (2,6 млрд долларов).

"Я думаю, это реально сделать где-то в течение года", - подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос, когда могут быть взысканы средства с "Газпрома".

При этом он отметил, что судебные слушания проходят в судах Швейцарии, Голландии и Великобритании.

Коболев прокомментировал информацию о получении многомиллионной премии

Напомним, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в к ористь "Нафтогаза".

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Газпром, Нафтогаз, Прогноз, Средства, Решение, Стокгольмский арбитраж, Возврат.
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