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В Украине подорожала доставка писем и посылок через "Укрпошту"

В Украине подорожала доставка писем и посылок через &quot;Укрпошту&quot;
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Стоимость пересылки неприоритетных писем весом 1 г - 3 кг выросла на 14,3%, приоритетных - на 11,1%.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" повысил тарифы на доставку писем и отправлений с 1 января 2019 года в среднем на 15%. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте компании данные.

В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом 1 г - 3 кг выросла на 14,3%, приоритетных - на 11,1%. Доставка отправлений в рамках услуги "Укрпошта Стандарт" весом 10 кг будет стоить 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах страны (сейчас 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Для посылок весом 20 кг стоимость составит 60 грн в пределах области, 65 грн - в пределах Украины (ранее 54 грн и 60 грн соответственно).

При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для услуги "Укрпошта Стандарт" увеличилось с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления - на 3 грн, до 15 грн. Стоимость пересылки отправлений в рамках услуги "Укрпошта Экспресс" весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах страны (ранее 44 грн и 50 грн соответственно).

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Для посылок весом 20 кг стоимость составит 70 грн в пределах области, 75 грн - в пределах Украины (ранее 64 грн и 70 грн соответственно).

Услуга "SmartBox" для размера XS в среднем подорожает на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S - на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М - на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L - на 11,1% (с 45 до 50 грн). Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, для услуги "Укрпошта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село.

"Общая стоимость услуг "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Экспресс" и "Укрпошта SmartBox" останется более выгодной почти на треть от стоимости у других операторов почтово-логистического рынка страны", - отмечается в сообщении.

Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село

Справка. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

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Письма, Тарифы, Почта, Укрпошта.
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