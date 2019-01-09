"Нафтогаз" создаст дивизионы нефти, газа и энергоэффективности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует заняться возобновляемой энергетикой и создаст для этого отдельный дивизион.
Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о корпоративном переформатировании компании.
«Будет дивизион возобновляемых источников энергии. Мы считаем, что есть огромный потенциал», - сказал Коболев.
Он сообщил, что также будут созданы дивизионы нефти, газа, подземных хранилищ и транспортировки газа.
Открытым остается вопрос о создании дивизиона энергоэффективности. «Мы еще не решили, будет ли дивизион энергоэффективности отдельно, или он будет частью дивизиона газа», - отметил он.