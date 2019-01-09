Скачать
Среда, 09.01.2019
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
&quot;Нафтогаз&quot; ожидает от &quot;Газпрома&quot; компенсацию или новый контракт
"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" компенсацию или новый контракт
Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января
Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

"Нафтогаз" создаст дивизионы нефти, газа и энергоэффективности

&quot;Нафтогаз&quot; создаст дивизионы нефти, газа и энергоэффективности
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: «Нафтогаз» планирует заняться возобновляемой энергетикой и создаст для этого отдельный дивизион.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует заняться возобновляемой энергетикой и создаст для этого отдельный дивизион.

Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о корпоративном переформатировании компании.

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" компенсацию или новый контракт

«Будет дивизион возобновляемых источников энергии. Мы считаем, что есть огромный потенциал», - сказал Коболев.

Он сообщил, что также будут созданы дивизионы нефти, газа, подземных хранилищ и транспортировки газа.

Открытым остается вопрос о создании дивизиона энергоэффективности. «Мы еще не решили, будет ли дивизион энергоэффективности отдельно, или он будет частью дивизиона газа», - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Возобновляемая энергетика, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
03 Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
04 Украинцы смогут жениться повторно без развода
05 Степанов день 9 января: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году
Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
Как отличить грипп от простуды: признаки
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь