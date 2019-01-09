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"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" компенсацию или новый контракт

&quot;Нафтогаз&quot; ожидает от &quot;Газпрома&quot; компенсацию или новый контракт
18:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" готов обсуждать пересмотр или отказ от второго транзитного иска в арбитраж вместе с заключением долгосрочного контракта.

НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

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"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - ред.) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины - ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал он в интервью "5 каналу" в среду вечером.

"Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом", - добавил глава НАК.

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А.Коболев напомнил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины в результате строительства "Газпромом" обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

По его словам, взыскание с "Газпрома" средств по уже выигранному транзитному иску и потенциальная победа в арбитраже по второму иску вынуждает действовать аккуратно и точно в части отделения от "Нафтогаза" газотранспортной составляющей.

"Как гражданин Украины, я считаю, что потерять и деньги и транзит неприемлемо. Как глава НАК - я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года. Мы создали два отдельных филиала, они уже работают в составе "Нафтогаза", мы готовим их для перевода в отдельные компании в следующем году. Мы предложили именно такую модель анбандлинга, так называемый ISO (independent system operator), которая позволяет нам этот иск сохранить", - пояснил он.

Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

В ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что претензии НАК к "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились до свыше $12 млрд.

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Газ, Газпром, ГТС, Нафтогаз, Андрей Коболев.
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