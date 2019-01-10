"Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании

Новости Бизнеса: Омелян анонсировал представление стратегии развития Укрзализныци в феврале

Правления ПАО "Укрзализныця" утвердило стратегию развития компании, поэтому уже в феврале можно ожидать вынесения документа на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Ключевая вещь – это стратегия компании. Я надеюсь, что в феврале мы наконец-то ее получим. Правление Укрзализныци уже ее утвердило. Сейчас вопрос с Наблюдательным советом, чтобы ее как можно быстрее передали и утвердили на правительстве, потому что это не только понимание нам, как акционеру этой компании, но это и четкий сигнал для бизнеса о том, какие есть приоритеты в развитии. Безусловными приоритетами для Укрзализныци должны быть тяга и инфраструктура", − заявил министр.

По словам Омеляна, безусловными приоритетами для "Укрзализныци" должны быть тяга и инфраструктура.

"В прошлом году мы получили первый грант со стороны ЕС − 10 млн евро на железнодорожные перевозки. И я думаю за счет этих средств должна быть сформирована четкая логическая стратегия по ключевым направлениям с прогнозируемым результатом ее выполнения. В частности, транспортные коридоры Львов – Киев – Одесса, Киев – Днепр, Киев – Харьков, где скорость пассажирских поездов должна быть минимум 200-250 км/ч, грузовых – 100-120 км/час. На железной дороге мы должны смотреть в перспективу так, как делаем это с дорогами, планируя на 5 лет", - сказал министр.

Омелян также отметил рост капитальных инвестиций.

"Относительно капитальных инвестиций действительно есть положительные сдвиги. Мы видим рост освоения, но он еще не стопроцентный, поэтому над этим нам нужно работать достаточно серьезно. Ключевой вопрос – это привлечение частной тяги и создание конкуренции на железнодорожной инфраструктуре, как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок. Я приветствую всячески завершения переговоров по избранию стратегического партнера по производству электровозов в Украине, но призываю на это тоже посмотреть шире. Это не просто электровозы для грузовых перевозок, − это так же и пассажирские поезда, а потенциально и трамваи, и метро для Украины, производства которых у нас почти нет или очень небольшое", − заявил Владимир Омелян.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для успешного развития компании необходимо назначение компетентного и профессионального управления на Укрзализныци.

"Как бы кто-то один не старался, один компанию не изменит. Члены правления должны быть профессиональные, подобранные, незаангажированные и это надо сделать как можно скорее, потому что это время уже давно настало", − подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров назначил главой "Укрзализныци" действующего исполняющего обязанности главы компании Евгения Кравцова.