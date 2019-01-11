"Укрнафта" уплатила в бюджет почти на 50% больше налогов

Новости Бизнеса: "Укрнафта" продолжает исправно уплачивать налоги после назначения британца главой компании.

Нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» в 2018 году уплатила на 45,7% больше налогов на сумму 15,3 млрд грн, превысив показатель 2017 года, сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«В 2018 году «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 15,3 млрд грн, включая 1,2 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. Таким образом, сумма налоговых платежей за прошлый год превысила соответствующий показатель 2017 года на 45,7% (10,5 млрд грн), а 2016 года - на 88,9% (8,1 млрд грн), - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за 2018 год компания выполнила все налоговые обязательства, одновременно погашая просроченный налоговый долг — на 1,24 млрд грн.

Просроченный налоговый долг на конец 2018 года составлял 10,6 млрд грн.

«Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности, без учета пени и штрафов, начисляемых при погашении долга. Подход «Укрнафты» к учету налогового долга соответствует действующему законодательству и согласуется с рекомендациями независимого внешнего аудитора», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, в 2015 году «Нафтогаз Украины» опубликовал отчетность, согласно которой в 2012-2013 годах по своему усмотрению использовал 10 млрд кубометров газа, принадлежащих «Укрнафте».

В связи с отказом «Нафтогаза» погашать долг в размере 50 млрд грн и срыву ряда аукционов по продаже нефти и газа у «Укрнафты» образовался долг перед Украиной по уплате налогов.

В 2015 году решением акционеров «Укрнафты» был избран новый глава компании — гражданин Великобритании Марк Роллинс. Ему удалось стабилизировать ситуацию в компании, уплатив рекордную сумму девидентов и обеспечить уплату всех налогов.

«Укрнафта» с того времени согласно данным ГФС среди всех компаний в Украине лидирует по уплате налогов.