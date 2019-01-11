Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты
Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты
УЕФА наказал соперника Динамо Олимпиакос
УЕФА наказал соперника Динамо Олимпиакос
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

"Укрнафта" уплатила в бюджет почти на 50% больше налогов

&quot;Укрнафта&quot; уплатила в бюджет почти на 50% больше налогов
12:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрнафта" продолжает исправно уплачивать налоги после назначения британца главой компании.

Нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» в 2018 году уплатила на 45,7% больше налогов на сумму 15,3 млрд грн, превысив показатель 2017 года, сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«В 2018 году «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 15,3 млрд грн, включая 1,2 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. Таким образом, сумма налоговых платежей за прошлый год превысила соответствующий показатель 2017 года на 45,7% (10,5 млрд грн), а 2016 года - на 88,9% (8,1 млрд грн), - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за 2018 год компания выполнила все налоговые обязательства, одновременно погашая просроченный налоговый долг — на 1,24 млрд грн.

В "Нафтогазе" хотят проверять счета субсидиантов

Просроченный налоговый долг на конец 2018 года составлял 10,6 млрд грн.

«Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности, без учета пени и штрафов, начисляемых при погашении долга. Подход «Укрнафты» к учету налогового долга соответствует действующему законодательству и согласуется с рекомендациями независимого внешнего аудитора», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, в 2015 году «Нафтогаз Украины» опубликовал отчетность, согласно которой в 2012-2013 годах по своему усмотрению использовал 10 млрд кубометров газа, принадлежащих «Укрнафте».

В связи с отказом «Нафтогаза» погашать долг в размере 50 млрд грн и срыву ряда аукционов по продаже нефти и газа у «Укрнафты» образовался долг перед Украиной по уплате налогов.

В 2015 году решением акционеров «Укрнафты» был избран новый глава компании — гражданин Великобритании Марк Роллинс. Ему удалось стабилизировать ситуацию в компании, уплатив рекордную сумму девидентов и обеспечить уплату всех налогов.

«Укрнафта» с того времени согласно данным ГФС среди всех компаний в Украине лидирует по уплате налогов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Укрнафта, Уплата налогов, Налоги Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 В Google Assistant появилась новая интересная функция
04 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
05 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов
Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь