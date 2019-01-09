В "Нафтогазе" хотят проверять счета субсидиантов

Полная монетизация субсидий даст возможность провести верификацию, которая позволит отследить реальное количество фактических получателей субсидий, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.
«Именно дав деньги потребителям, мы сможем четко отследить, какие счета являются фиктивными, то есть выявить, какие абоненты не существуют, ведь деньги воруются именно через несуществующих абонентов», - сказал Коболев.
По его словам, верификация (проверка) счетов потребителей, получающих субсидии, позволит увидеть реальную ситуацию с субсидированием.
«Вся проблема монетизации субсидий крутится вокруг простого слова «верификация» - какие счета субсидиантов являются реальными, а какие фиктивными. Если это сделать, то мы увидим очень интересную картину, когда реальных людей меньше, чем количество тех, кому начислялись субсидии последние 2-3 года», - отметил Коболев.
По мнению главы «Нафтогаза», процесс верификации может быть завершен только после перевода средств всем реальным потребителям.
«Если деньги не поступают на счет потребителей и ими нельзя свободно распоряжаться, то это не монетизация», - сказал он.
Коболев также отметил, что, по данным компании, абсолютное большинство облгазов имеют в своих реестрах фиктивные адреса.
”Приведу в пример «Кировоградгаз», где после проверки мы выявили достаточное количество фиктивных адресов в абонентской базе. Учитывая украинские реалии, есть вероятность того, что 90% облгазов также имеют фиктивные адреса”, - подчеркнул он.