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В "Нафтогазе" хотят проверять счета субсидиантов

В &quot;Нафтогазе&quot; хотят проверять счета субсидиантов
20:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Проведение полной монетизации субсидий позволит выявить реальное количество субсидиантов.

Полная монетизация субсидий даст возможность провести верификацию, которая позволит отследить реальное количество фактических получателей субсидий, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

«Именно дав деньги потребителям, мы сможем четко отследить, какие счета являются фиктивными, то есть выявить, какие абоненты не существуют, ведь деньги воруются именно через несуществующих абонентов», - сказал Коболев.

По его словам, верификация (проверка) счетов потребителей, получающих субсидии, позволит увидеть реальную ситуацию с субсидированием.

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«Вся проблема монетизации субсидий крутится вокруг простого слова «верификация» - какие счета субсидиантов являются реальными, а какие фиктивными. Если это сделать, то мы увидим очень интересную картину, когда реальных людей меньше, чем количество тех, кому начислялись субсидии последние 2-3 года», - отметил Коболев.

По мнению главы «Нафтогаза», процесс верификации может быть завершен только после перевода средств всем реальным потребителям.

«Если деньги не поступают на счет потребителей и ими нельзя свободно распоряжаться, то это не монетизация», - сказал он.

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Коболев также отметил, что, по данным компании, абсолютное большинство облгазов имеют в своих реестрах фиктивные адреса.

”Приведу в пример «Кировоградгаз», где после проверки мы выявили достаточное количество фиктивных адресов в абонентской базе. Учитывая украинские реалии, есть вероятность того, что 90% облгазов также имеют фиктивные адреса”, - подчеркнул он.

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Украина, Нафтогаз, Субсидия, Субсидии, Андрей Коболев.
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