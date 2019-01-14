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Конкурент "Мрии": прошли испытания нового самого большого самолета

Конкурент &quot;Мрии&quot;: прошли испытания нового самого большого самолета
20:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Американская компания провела новые испытания самолета Stratolaunch Model 351, который превосходит по размаху крыльев украинский Ан-225 "Мрия".

В сети доступно видео с новых испытаний самолета американской компании Stratolaunch Systems – двухфузеляжного транспортника Stratolaunch Model 351, который превосходит по размаху крыльев украинский Ан-225 "Мрия".

Как сообщает Naked Science, с учетом огромного размаха крыльев (более 117 метров), самолет можно назвать крупнейшим в истории. Длина транспортника составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес равен почти 600 тоннам. Масса подвесной полезной нагрузки — 230 тонн.

Сообщается, что во время сосотявшихся 9 января испытаний машину разогнали до скорости 218 километров в час. Тесты признали успешными, и самолет может совершить первый полет в ближайшем будущем.

Stratolaunch Model 351 должен будет выполнять роль платформы для воздушного старта ракет-носителей. По неподтвержденным данным, в будущем самолет может стать частью неких военных программ. Отметим, что Ан-225 должен будет превосходить новый американский самолет по максимальной взлётной массе (640 тонн) и грузоподъёмности (250 тонн).

Напомним, 21 декабря 2018 года самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отпраздновал свой тридцатилетний юбилей.  Именно 21 декабря 1988 года совершил первый испытательный полет самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Он разработан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1985-1988 годах. На сегодня он является крупнейшим и самым мощным транспортным самолетом в мире и существует в единственном экземпляре. Самолет-супертяжеловес мог взять на борт 225 тонн груза, но во время первого полета на его борту был лишь экипаж: ведущий летчик-испытатель этого самолета Александр Галуненко, второй пилот Сергей Горбик, штурман Сергей Нечаев, ведущий инженер по летным испытаниям Михаил Харченко. Первый пробный полет Ан-225 прошел успешно. Примерно через 75 минут суперлайнер приземлился на летном поле ОКБ.

По замыслу конструкторов, «Мрия» должна была стать первой  ступенью системы воздушного старта космического корабля, летающим космодромом, со «спины» которого космический «челнок» с баком общей массой в 170 т должен был стартовать на орбиту. С самого начала основной задачей Ан-225 была перевозка различных частей ракеты-носителя «Энергия» и космического корабля «Буран». На счету «Мрии» с «Бураном» – 14 полетов в связке общей продолжительностью 28 часов 27 минут. Но с распадом СССР финансирование программы «Энергия-Буран» прекратилось.

В 2000 году начались работы по модернизации Ан-225 с целью использования этого самолета для перевозки коммерческих грузов. Это решение было принято в связи с большим количеством запросов, поступивших в авиакомпании «Авиалинии Антонова» на перевозку более тяжелых грузов, чем мог поднять Ан-124 «Руслан».

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Видео, Испытания, Фото, Конкурент, Мрия, Ан-225, Stratolaunch Model 351.
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