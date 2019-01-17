Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" запустила онлайн-сервис по покупке льготных билетов для людей с инвалидностью.

АО "Укрзализныця" упростило порядок покупки льготных билетов людям с инвалидностью.

"С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через интернет информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени. Раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах", - написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, сейчас этот сервис доступен в тестовом варианте и работает только при покупке билетов на сайте, но в дальнейшем будет доступен и в мобильном приложении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году перевезла льготников на 389 млн грн с 23% компенсацией.

Напомним, Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет.