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Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис

Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
12:45 Сегодня Телеграф Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" запустила онлайн-сервис по покупке льготных билетов для людей с инвалидностью.

АО "Укрзализныця" упростило порядок покупки льготных билетов людям с инвалидностью.

"С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через интернет информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени. Раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах", - написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, сейчас этот сервис доступен в тестовом варианте и работает только при покупке билетов на сайте, но в дальнейшем будет доступен и в мобильном приложении.

"Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году перевезла льготников на 389 млн грн с 23% компенсацией.

Напомним, Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет.

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Укрзализныця, Билеты, Онлайн-сервис, Люди с инвалидностью.
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