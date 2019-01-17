"Нафтогаз" рассказал, что делать с "фейковыми" платежками за газ

Новости Бизнеса: В "Нафтогазе" призвали сообщать о завышенной стоимости в платежках за потребленный газ от облгазов.

НАК «Нафтогаз» в связи со случаями неправомерных сверхначислений в платежках от облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу призывает жителей столицы присылать фото-доказательства. Согласно сообщению «Нафтогаза» в Facebook, завышенные тарифы в платежках обусловлены предвыборной провокацией со стороны бывших регионалов.

«Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от «Киивгазенерджи» с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов», - написала пресс-служба «Нафтогаза».

В сообщении отмечено, что частные посредники, подконтрольные бывшим членам «Партии регионов», создают провокации перед выборами с целью дискредитации, ссылаясь на опечатки.

Ранее сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обращалась в Государственную регуляторную службу с просьбой получить разрешение на внеплановые проверки списка облгазов, которые были уличены в сверхначислениях в платежках за газ для населения.

Украинцы в ноябре 2018 года уже получали платежки за газ с суммами, отличающимся по стоимости от фактического потребления газа, в них были учтены задолженности за прошлые периоды, о которых потребители газа не знали. В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам доначисления.

Правительство создало рабочую группу для проверки поставщиков газа, которые преимущественно принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.