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В "Нафтогазе" подвели итоги десятилетия с критикой премьерства Тимошенко

В &quot;Нафтогазе&quot; подвели итоги десятилетия с критикой премьерства Тимошенко
20:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Заключение газовых контрактов 2009 года сделало Украину легкой добычей для России, что привело к военным действия в Крыму и на Донбассе.

Кабальные условия газового контракта, подписанного правительством Тимошенко (Юлии Тимошенко - ред) в 2009 году, сделали Украину легкой добычей для России для того, чтобы развернуть военные действия в Крыму и на Донбассе.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, подводя итоги подписания Украиной газового контракта с Россией.

«Лично я думаю, что эти события (подписание контракта – ред) привели к военным действиям в Крыму и на Донбассе», - сказал он.

«Россияне поняли, что из-за контракта мы потратили столько ресурсов, что стали легкой и очевидной добычей для них», - отметил он.

Как сообщалось, 18 января на пресс-конференции Коболев заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» оценил ущерб нашей страны от газовых контрактов 2009 года в 32 млрд долларов.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Коболев о своей зарплате: Соответствует постановлению Кабмина

Каждый день просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл., и по состоянию на конец ноября 2018 года общая сумма долга достигла 2,7 млрд долл.

В недавнем сообщении «Газпрома» в Twitter говорится, что суд в Швейцарии принял решение снять обеспечительные меры с акций компании «Газпром» в компаниях-операторах «Северного потока» и «Северного потока-2» - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG соответственно.

”16 января суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции ”Газпрома” в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования ”Газпрома” к этим компаниям”, - говорится в сообщении.

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Юлия Тимошенко, Нафтогаз, Крым, Донбасс, Андрей Коболев.
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