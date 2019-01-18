Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

"Нафтогаз" предупредил о рисках для экономики от снижения цены на газ

&quot;Нафтогаз&quot; предупредил о рисках для экономики от снижения цены на газ
22:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Снижение цены на газ закончится коллапсом всей финансовой системы Украины.

Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривень, тогда и это (обещания снизить цену на газ - ред) очень быстро закончатся», - сказал он.

Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

«Дешевый газ – это те «бусы» (средство заманивания – ред), которыми нас очень долго держали в этой «петле» и вытягивали из нас намного больше денег, чем стоили эти «бусы»», - сказал Коболев.

В "Нафтогазе" подвели итоги десятилетия с критикой премьерства Тимошенко

Как сообщалось, 19 октября 2018 г. Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале. Кабмин оценил эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд грн для госбюджета на 2019 год.

20 ноября правительство оценило эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд грн для государственного бюджета на 2019 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Нафтогаз, Цена на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
03 Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь