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СМИ: Правительство США готовится оштрафовать Facebook на рекордную сумму

СМИ: Правительство США готовится оштрафовать Facebook на рекордную сумму
06:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Правительство США готовит против компании Facebook рекордный штраф.

Федеральная комиссия по торговле США принимает решение о наложении на компанию Facebook рекордно высокого штрафа за нарушение ею условий конфиденциальности и передачи личных данных компании Cambridge Analytica во время выборов в США.

Об этом сообщили газете The Washington Post сразу три источника, осведомленных в ситуации.

"Американские регуляторы провели встречу, чтобы обсудить наложении рекордного штрафа на компанию Facebook за нарушения юридически обязательного договора с правительством относительно защиты конфиденциальности персональных данных пользователей", - отмечает издание.

Ожидается, что сумма штрафа будет намного больше, чем $22,5 млн – именно столько должен был заплатить Google в 2012 году за подобными обвинениями. Тогда эта сумма установила рекорд самого сурового наказания за нарушение соглашения с правительством США о сохранении конфиденциальности пользователей.

Сейчас вопрос наказания Facebook рассматривается Федеральной комиссией по торговле, которая в прошлом году инициировала расследование против компании после появления доклада, что она передала личные данные 87 млн пользователей Cambridge Analytica.

Facebook расширит надзор за выполнением правил сети из-за выборов в Украине

При этом, как сообщили источники, точная сумма на встрече пятерых комиссаров Комиссии не объявлялась. Этот вопрос продолжает находиться в процессе изучения, и общая сумма штрафа будет определена в ближайшее время, отмечает WP.

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Штраф, Facebook, Cambridge Analytica.
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