СМИ: Правительство США готовится оштрафовать Facebook на рекордную сумму

Новости Бизнеса: Правительство США готовит против компании Facebook рекордный штраф.

Федеральная комиссия по торговле США принимает решение о наложении на компанию Facebook рекордно высокого штрафа за нарушение ею условий конфиденциальности и передачи личных данных компании Cambridge Analytica во время выборов в США.

Об этом сообщили газете The Washington Post сразу три источника, осведомленных в ситуации.

"Американские регуляторы провели встречу, чтобы обсудить наложении рекордного штрафа на компанию Facebook за нарушения юридически обязательного договора с правительством относительно защиты конфиденциальности персональных данных пользователей", - отмечает издание.

Ожидается, что сумма штрафа будет намного больше, чем $22,5 млн – именно столько должен был заплатить Google в 2012 году за подобными обвинениями. Тогда эта сумма установила рекорд самого сурового наказания за нарушение соглашения с правительством США о сохранении конфиденциальности пользователей.

Сейчас вопрос наказания Facebook рассматривается Федеральной комиссией по торговле, которая в прошлом году инициировала расследование против компании после появления доклада, что она передала личные данные 87 млн пользователей Cambridge Analytica.

При этом, как сообщили источники, точная сумма на встрече пятерых комиссаров Комиссии не объявлялась. Этот вопрос продолжает находиться в процессе изучения, и общая сумма штрафа будет определена в ближайшее время, отмечает WP.