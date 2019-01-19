Коболев назвал сумму себестоимости добычи природного газа "Нафтогазом"

Новости Бизнеса: Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что себестоимость добычи природного газа для "Укргазвыдобування" составляет 250 долларов за тысячу кубометров.

Себестоимость добычи природного газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие затраты на развитие добычи для компании "Укргазвыдобування", входящую в состав группы НАК "Нафтогаз Украины", составляет 250 долларов за тысячу кубических метров. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотведение, но без учета транспортировки и налогов - составляют приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров", - сказал он.

По словам Коболева, в частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2018 г. сократила чистую прибыль на 12,2% - до 21,2 млрд грн. Чистый доход от реализованной продукции за указанный период увеличился на 1,2% - до 56,4 млрд грн.

Согласно отчету, чистый доход от реализованной продукции "Укргазвыдобування" за указанный период увеличился на 1,2% - до 56,42 млрд грн, а валовая прибыль сократилась на 9,47% - до 28,28 млрд грн. По информации компании, показатель чистой прибыли меньше, чем в прошлом году, в связи с ростом операционных расходов "Укргазвыдобування" для выполнения программы увеличения добычи газа.