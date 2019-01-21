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Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей

Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" в феврале снизит цену на газ для промпотребителей на 3,3%.

 НАК "Нафтогаз Украины" в феврале 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3,3% - до 10 тыс. 460,40 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 11 тыс. 458,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 3,1% меньше, чем в январе.

Как сообщалось, в январе 2019 года НАК снизил цену для промпотребителей на 3% – до 10 тыс. 822,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты и 11 тыс. 833,20 грн – без нее.

"Большие" платежки за газ: в Нафтогазе рассказали, что делать

В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Газ, Промышленность, Нафтогаз Украины, Цена на газ.
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