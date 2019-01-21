"Нафтогаз" назвал условие рассмотрения контракта "Газпрома"

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" готов рассматривать договоренности о транзите российского газа только в случае их соответствия европейскому законодательству.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил удивление предложением российского "Газпрома" продолжить подписанный в 2009 году контракт о транзите российского газа по территории Украины в страны Европы без экспертных консультаций.

"Я был удивлен предложением господина Миллера (глава российского "Газпрома" Алексей Миллер – ред) просто взять и продолжить контракт. На это я могу сказать только то, что НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие договоренности или что угодно только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - заявил А.Коболев журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейская Комиссия в отношении будущего транзита на политическом уровне.

При этом он особо подчеркнул, что украинская сторона благодарна Европейской Комиссии, которая подтвердила, что Россия должна выполнять решения судов (в частности, решение Стокгольмского арбитража), а Украина имеет полное право подавать новые иски.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "сейчас условия абсолютно иные, и наше законодательство отвечает европейскому", поэтому возвращение к прошлым договоренностям невозможно.

Ранее в этот день в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне при участии вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины П.Климкина, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и представителей "Газпрома".

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце нынешнего года.