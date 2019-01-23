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ПриватБанк запустит новую версию Приват24

ПриватБанк запустит новую версию Приват24
12:41 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: ПриватБанк собирается запустить новую версию мобильного приложения Приват24.

ПриватБанк в марте 2019 года запустит новую версию Приват24 для Android и iOS. Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.

Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период - до этого момента будет работать старая версия сервиса.

В банке говорят, что это внутренняя разработка, и обещают новый дизайн. По словам представителей банка, в новом Приват24 осталось 0% старого кода.

Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid, разработанном в Приват24 еще до национализации.

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"У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков - многие сбои в работе банка были вызваны именно ими", - отметил Харитич.

Платформа Corezoid принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса ПриватБанка Александру Витязю, который покинул банк после национализации.

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ПриватБанк, Android, iOS, Приват24, Приложение Приват24.
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