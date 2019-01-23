ПриватБанк планирует предоставлять услуги после распознавания лиц и отпечатков

Новости Бизнеса: "ПриватБанк" занимается разработкой технологии предоставления банковских услуг клиентам при помощи распознавания лиц, отпечатков пальцев и голоса.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" разрабатывает технологию предоставления банковских услуг клиентам посредством распознавания лица, отпечатков пальцев и голоса.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре. "Один из примеров, куда мы хотим идти в будущем – это биометрия, - сказал банкир. - Сейчас мы разрабатываем технологию, и в будущем вы сможете использовать банковские услуги посредством распознавания лица, отпечатков пальцев, распознавания голоса".

Крумханзл отметил, что почти 9 млн клиентов используют сервис "Приват24", в том числе почти 8 млн клиентов - на смартфонах. "Это огромная цифра, которая показывает, что население Украины любит технологии, любит инновации", - подчеркнул он.

Также в банке сообщили, что в прошлом году среднемесячное количество транзакций через все каналы "ПриватБанка" выросло на 69%.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года "ПриватБанк" получил 11,7 млрд грн прибыли. В текущем году банк планирует получить свыше 9 млрд грн прибыли.