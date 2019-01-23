Скачать
Среда, 23.01.2019
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Итоги 22 января: кандидаты в президенты, столетие Соборности и корь атакует
Итоги 22 января: столетие Соборности и кандидаты в президенты
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка

ПриватБанк планирует предоставлять услуги после распознавания лиц и отпечатков

ПриватБанк планирует предоставлять услуги после распознавания лиц и отпечатков
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "ПриватБанк" занимается разработкой технологии предоставления банковских услуг клиентам при помощи распознавания лиц, отпечатков пальцев и голоса.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" разрабатывает технологию предоставления банковских услуг клиентам посредством распознавания лица, отпечатков пальцев и голоса.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре. "Один из примеров, куда мы хотим идти в будущем – это биометрия, - сказал банкир. - Сейчас мы разрабатываем технологию, и в будущем вы сможете использовать банковские услуги посредством распознавания лица, отпечатков пальцев, распознавания голоса".

Крумханзл отметил, что почти 9 млн клиентов используют сервис "Приват24", в том числе почти 8 млн клиентов - на смартфонах. "Это огромная цифра, которая показывает, что население Украины любит технологии, любит инновации", - подчеркнул он.

ПриватБанк на кредиты малому бизнесу выделит 8 миллиардов

Также в банке сообщили, что в прошлом году среднемесячное количество транзакций через все каналы "ПриватБанка" выросло на 69%.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года "ПриватБанк" получил 11,7 млрд грн прибыли. В текущем году банк планирует получить свыше 9 млрд грн прибыли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, Отпечатки пальцев, Приват 24, Распознавания лиц, Петр Крумханзл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
02 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
03 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
04 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
05 Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь