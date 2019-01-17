ПриватБанк на кредиты малому бизнесу выделит 8 миллиардов

Новости Бизнеса: В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн.

ПриватБанк в 2019 году на финансирование малого и среднего бизнеса планирует выделить 8 млрд гривень. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил руководитель программы "Малый и средний бизнес" ПриватБанка Сергей Клюев, по итогам прошлого года объем кредитования украинского предпринимательства превысил 6 млрд грн. А программа финансирования предпринимателей остается "КУБ" (kub.pb.ua "Країна успішного бізнесу") остается самой востребованной среди украинцев.

"На сегодня через "КУБ" банком профинансировано 59 000 бизнес-проектов предпринимателей. За счет простой процедуры оформления кредита и снижения банком ставок по таким кредитам малому бизнесу программа остается наиболее востребованной среди предпринимателей всех регионов", – отметил Клюев.

Как сообщает украинская исследовательская компания GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57,4% украинских юридических лиц и 72,9% частных предпринимателей.

Напомним, по итогам января-ноября ПриватБанк задекларировал прибыль в размере 9,03 млрд гривень.