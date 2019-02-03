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"Нафтогаз" считает незаконными попытки газсбытов взыскать старую задолженность

&quot;Нафтогаз&quot; считает незаконными попытки газсбытов взыскать старую задолженность
15:26 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" считает незаконными попытки газсбытов взимать с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что газсбыты не имеют права взимать с потребителей или выставлять им дополнительные суммы за прошлые периоды.

В пресс-службе отметили, что независимо, какую позицию имеет "Нафтогаз", газсбыты делали это незаконно.

В "Нафтогазе" отметили, что газсбыты не собираются прощать вам ни копейки из ваших долгов, даже если Кабмин заставит нас списать им миллиарды гривен задолженности.

Отмечается, что ряд газсбытов отменили через суд принятые Кабмином постановления. В свою очередь, правительство сыграло в этих судах в поддавки и проиграло. В связи с этим, в пресс-службе компании считают, что убытки должен компенсировать газсбытам Кабмин, а не потребители или "Нафтогаз".

В компании подчеркнули, что тот, кто сработал непрофессионально, и должен нести за это ответственность. Прежде чем требовать у кого либо любые суммы, газсбыты Фирташа должны доказать эти суммы в суде. Однако, по мнению руководства "Нафтогаза", для этого администрации газсбытов придется показать объемы по конкретным потребителями, чего они боятся больше всего.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что потребители должны платить за газ по счетчику по 8,55 грн за кубометр. Долги начисляемые газсбытами, не повлияют на получение субсидий. Несмотря на то, что правительство имеет ограниченные полномочия по реагированию на такие обращения, он будет привлекать Национальную комиссию, осуществляющю государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также Антимонопольный комитет.

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Все по теме:

Нафтогаз, Задолженность, Потребители, Газсбыты, Дополнительные сумму, Прошлые периоды.
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