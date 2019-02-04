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"Энергоатом" заключил договор на закупку запчастей с компанией Wärtsilä

&quot;Энергоатом&quot; заключил договор на закупку запчастей с компанией Wärtsilä
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Для Южно-Украинской АЭС запчасти будут закупаться компанией Wärtsilä France.

НАЭК "Энергоатом" заключила 1 февраля договор на поставку запчастей к дизель-генераторам для Южно-Украинской АЭС на 80 млн грн с производителем этого оборудования - компанией Wärtsilä France (французское подразделение финской Wärtsilä).

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", торжественное подписание контракта состоялось при участии президента НАЭК Юрия Недашковского и директора по предоставлению услуг ядерной отрасли Wärtsilä France Мишеля Куббинги.

На церемонии подписания контракта Ю.Недашковский отметил, что встретился с представителями компании на Всемирной ядерной выставке в Ле Бурже (Франция), после чего начались переговоры о сотрудничестве.

"Подписание этого договора стало выдающейся вехой в работе нашей компании на рынке Восточной Европы", - сказал М.Куббинга, отметив, что путь компании к этому был непростым.

Контракт подписан по итогам аукциона на поставку запчастей в количестве 1954 единиц с ожидаемой стоимостью 239,1 млн грн, который был объявлен 7 сентября 2018 года. На подачу заявок и рассмотрение претензий было отведено более двух месяцев.

Еще один аукцион на поставку таких же запчастей в количестве 1111 единиц был объявлен 4 июня 2018 года с ожидаемой стоимостью 192,8 млн грн. На подачу заявок и рассмотрение претензий было отведено больше пяти месяцев. Его победителем также стала Wärtsilä France, сообщение о намерении подписать с ней договор "Энергоатом" опубликовал 15 января текущего года.

В Украине работают только 13 энергоблоков на АЭС

История проведения аукционов, хранящаяся в системе Прозорро, свидетельствует о том, что подготовительный процесс был длительным, в течение этого периода многократно изменялась тендерная документация. Кроме того, перед проведенным 17 января аукционом на поставку 1954 единиц запчастей Wärtsilä France подала 6 требований об устранении нарушений и три жалобы. По аукциону от 10 января всего поступило 11 требований об устранении нарушений, из них 7 направила Wärtsilä France, которая также подала 4 жалобы.

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Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, НАЭК, Запчасти, Wärtsilä France.
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