Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Парубий предложил дату рассмотрения изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО
Парубий предложил дату рассмотрения изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО
Монетизировать субсидии планируется через Ощадбанк и Пенсионный фонд
Монетизированные субсидии будут выплачивать через Ощадбанк и ПФ
Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции
Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции
Джей Ло трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений
Джей Ло трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений

Сумское НПО решило закрыть представительство в Москве

Сумское НПО решило закрыть представительство в Москве
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина snpo.ua

Новости Бизнеса: Сумское машиностроительное научно-производственное объединение закрывает представительство в Москве.

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с отсутствием деятельности.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.

Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.

По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.

Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

В 2017 году чистый доход НПО составил 905,32 млн грн (годом ранее – 1 млрд098 млн грн), чистый убыток превысил 1млрд123 млн грн ( 1млрд 135 млн грн).

"Укртрансгаз" сообщил, сколько запасов газа в ПХГ на февраль 2019 года

Летом 2018 года работники предприятия и профсоюзы провели ряд митингов в связи с невыплатой заработной платы, после чего объединение ввело режим оплачиваемых простоев, мотивируя необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи, потребовав объяснений и подтверждения работоспособности СНПО и новых гарантий. Агентство не располагает данными о деятельности предприятия в настоящее время, поскольку на запросы оно не отвечает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумы, Москва, РФ, Машиностроение, СНПО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.02 - 10.02)
02 Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
03 Медики рассказали, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно
04 Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье
05 Стало известно, как распознать нарушения в работе щитовидки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ООС проверили боеготовность РСЗО &quot;Смерч&quot;
ООС проверили боеготовность РСЗО "Смерч"
В начале недели начинается регистрация на основную сессию ВНО 2019
С 5 февраля начинается регистрация на ВНО 2019
Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
Голос страны 9 сезон: чем удивил третий выпуск (Видео)
Голос страны 9 сезон: чем удивил третий выпуск (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь