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Укрзализныця получила уже все 30 тепловозов General Electric

Укрзализныця получила уже все 30 тепловозов General Electric
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric, 5 последних встретили в Черноморске.

Укрзализныця уже получила все 30 локомотивов General Electric, из которых последние 5 прибыли в Украину 1 февраля. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця" получила все 30 законтрактованных локомотивов GE. Последние 5 встречали в Черноморске в пятницу. Дальше - маршрут уже отработан. Сначала - на Крюковский вагоностроительный завод", - написал он.

Кравцов отметил, что сейчас на Крюковском вагоностроительном заводе на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов.

Те же локомотивы, которые уже введены в эксплуатацию, по его словам, показывают себя крайне эффективно. "В качестве примера - на 30% экономим топливо на участке Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. К тому же, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE - 540 км", - отметил руководитель Укрзализныци.

Кроме того, 15 новых локомотивов General Electric сегодня обеспечивают четверть теплотяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровскому, Донецкому и Одесскому.

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Первый его этап предусматривал поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, что составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40%. "Укрзализныця" намерена задействовать новый подвижной состав на Мелитопольском, Николаевском и Мариупольском направлениях.

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Украина, Укрзализныця, Локомотив, Тепловоз, General Electric.
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