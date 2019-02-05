Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

Новости Бизнеса: Немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste подали заявление о банкротстве.

Немецкая авиакомпания Germania сообщила во вторник, что ею в соответствующее ведомство подано заявление о признании ее банкротом.

"К сожалению, мы, в конечном счете, не смогли успешно реализовать наши финансовые усилия, направленные на удовлетворение краткосрочных потребностей в ликвидности", - говорится в распространенном заявлении управляющего директора авиакомпании Карстена Балке.

Он отметил: "Мы очень сожалеем, что, как следствие, у нас не было выбора, кроме как подать заявление о банкротстве".

По словам менеджера, причинами стали резкий рост цен на керосин летом прошлого года с одновременным падением курса евро по отношению к доллару США, а также большое количество технических услуг, необходимых для ее парка воздушных судов.

В распоряжении авиакомпании 37 воздушных судов, в том числе аэробусы А-319 и А-321, Боинги-737.

Она выполняла как внутренние рейсы, так и международные, летая в Великобританию, Грецию, Турцию, Кипр, Болгарию, Македонию Израиль, Египет, Ирак, Россию (Санкт-Петербург) и ряд других стран.

Она отменила все рейсы, это решение ступает в силу незамедлительно.