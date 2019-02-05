Компания Uber запустила в Индии услугу заказа лодок

Новости Бизнеса: Компания Uber запустила услугу перевозки на лодках в индийском городе Мумбаи.

Компания Uber запустила услугу перевозки на лодках в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщает CNN.

"Клиенты Uber теперь могут забронировать лодки между тремя точками в городе. Заказать можно только целую лодку, а не место в ней", - говорится в сообщении.

Цена поездки начинается с 5,7 тыс. рупий (80 долларов) для шести или восьмиместных лодок, а достигает 9,5 тыс. рупий (132 доллара) для более крупных судов, в которых могут разместиться 10 человек.

Программа в Мумбаи стартовала на этой неделе на экспериментальной основе, но будет расширена в ближайшие недели. Это связано с тем, что города Индии являются одними из самых загруженных в мире.