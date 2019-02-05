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Компания Uber запустила в Индии услугу заказа лодок

Компания Uber запустила в Индии услугу заказа лодок
10:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Компания Uber запустила услугу перевозки на лодках в индийском городе Мумбаи.

Компания Uber запустила услугу перевозки на лодках в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщает CNN.

"Клиенты Uber теперь могут забронировать лодки между тремя точками в городе. Заказать можно только целую лодку, а не место в ней", - говорится в сообщении.

Цена поездки начинается с 5,7 тыс. рупий (80 долларов) для шести или восьмиместных лодок, а достигает 9,5 тыс. рупий (132 доллара) для более крупных судов, в которых могут разместиться 10 человек.

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Программа в Мумбаи стартовала на этой неделе на экспериментальной основе, но будет расширена в ближайшие недели. Это связано с тем, что города Индии являются одними из самых загруженных в мире.

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Индия, Мумбаи, Лодки, Компания Uber.
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