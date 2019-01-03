В Брюсселе Uber перестал быть законным

Новости мира: Суд Брюсселя запретил Uber, но компания заявляет о продолжении работы.

Суд Брюсселя подтвердил решение о том, что сервис платных поездок Uber является незаконным в бельгийской столице.

Об этом сообщает Le Soir.

В соответствии с решением, принятым в конце декабря, только водители с лицензией на такси в Брюсселе и, следовательно, "шашечками" на транспортном средстве, могут участвовать в перевозке пассажиров.

Судья уточнил решение, принятое в сентябре 2015 года, которое привело к запрету одной из двух услуг американского гиганта, а именно UberPOP.

Таким образом, в решении от 18 декабря незаконными признаются перевозки, вверенные "водителям, которые не имеют разрешения, предусмотренного в статье 3 постановления от 27 апреля 1995 года, независимо от назначения соответствующей услуги Uber".

В компании Uber в ответ выразили сожаление, что "разъяснение судьи не было более точным в отношении фундаментальной разницы между UberX и UberPOP", услуга, которую Uber приостановил в 2015 году.

UberPOP, признанный незаконным в 2015 году, связывает людей с непрофессиональными водителями, а UberX связывает пассажиров с профессиональными водителями. Эти водители имеют необходимые лицензии, заявляют в Uber.

"Это решение не оказывает непосредственного влияния на наш бизнес", - отметили в компании.

Напомним, в декабре 2017 года Суд ЕС вынес решение о том, что услуги, которые предоставляет компания Uber, связывая людей с водителями, входят в сферу транспортировки, а значит, государства-члены ЕС могут регулировать условия предоставления этой услуги.