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Apple договорилась с Францией о погашении налоговой задолженности в 500 млн евро

Apple договорилась с Францией о погашении налоговой задолженности в 500 млн евро
04:45 Сегодня Телеграф macdigger

Новости Бизнеса: Apple заплатила полмиллиарда евро Франции за уклонение от налогов.

Apple договорилась с властями Франции о единоразовом погашении всех налоговых задолженностей за последние 10 лет. По данным французских СМИ, компания заплатила около 500 миллионов евро.

Французское подразделение Apple подтвердило Reuters, что компания достигла соглашения с властями страны об уплате налогов. Но компания не сказала, сколько она заплатила. 

"Будучи многонациональной компанией, Apple регулярно проверяется фискальными органами по всему миру. Французская налоговая администрация недавно завершила многолетний аудит французских счетов компании, и эти подробности будут опубликованы в наших публичных отчетах", — говорится в заявлении французского подразделения Apple.

Власти Франции усердно работают, чтобы не дать технологическим компаниям, таким как Apple, использовать налоговые лазейки в стране. Предполагается, что с помощью этих лазеек Apple минимизировала налоги и увеличила долю на рынке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон является одним из сторонников налоговых мер для международных технологических компаний. По данным французской газеты L'Expansion, соглашение было подписано еще в декабре 2018 года. Это случилось после встречи генерального директора Apple Тима Кука и Макрона в октябре 2018 года.

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Франция, Apple, Налоги.
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