"Нафтогаз" закрывает офис в Будапеште

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" решением наблюдательного совета закроет представительство в Венгрии.

НАК "Нафтогаз Украины" закроет представительство в Венгрии, говорится в сообщении компании в системе раскрытии информации НКЦБФР со ссылкой на решение наблюдательного совета.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принято в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

Офис в Будапеште выполнял представительство интересов НАК в Венгрии, Словакии и Польше.

Как сообщалось, в начале 2018 года "Нафтогаз" решил закрыть свое представительство в РФ, но открыть – в Германии (также представляет интересы компании в Австрии и Швейцарии).

Доля "Нафтогаза" в общем объеме импорта газа Украиной в 2018 году составила 66% против 61,7% – в 2017-м.

Основными контрагентами импорта газа Украиной по итогам 11 месяцев 2018 года стали компании из Швейцарии – 3 млрд 679,363 млн куб. м газа на $1 млрд 102,041 млн, Германии – 3 млрд 145,516 млн куб. м на $929,324 млн, Польши – 714,061 млн куб. м на $213,391 млн, Великобритании – 629,451 млн куб. м на $186.219 млн и Венгрии – 532,563 млн куб. м на $169,845 млн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.