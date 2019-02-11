Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Стена все еще не профинансирована: &quot;Шатдаун&quot; в США может повториться
Стена все еще не профинансирована: "Шатдаун" в США может повториться
МВД просит граждан не приносить оружие на массовые мероприятия
МВД просит граждан не приносить оружие на массовые мероприятия
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
BAFTA 2019: какими изысканными блюдами угощают знаменитостей кинопремии
BAFTA 2019: какими изысканными блюдами угощают знаменитостей кинопремии

Amazon вложит полмиллиарда долларов в разработку беспилотного автомобиля

Amazon вложит полмиллиарда долларов в разработку беспилотного автомобиля
01:48 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Amazon инвестирует полмиллиарда в беспилотное авто.

Amazon вкладывает больше полмиллиарда долларов в стартап, который развивает технологии автопилота и которым руководят бывшие инженеры Google, Tesla и Uber.

Об этом пишет "Новое время".

Сообщается, что инвестирование 530 млн долларов в компанию Aurora Innovation стало первым публичным заявлением Amazon о сотрудничестве с предприятием, которое развивает технологии автопилота для пассажирских авто.

"Уникальные знания, возможности и перспективы Amazon будут полезны для воплощения нашей миссии", - написала компания Aurora в свом блоге.

Как отмечается, стартап был основан в 2016-м бывшим руководителем программы Google по автономным машинам Крисом Урмсоном.

Позже к нему присоединились управляющий команды по автопилоту Tesla Стерлинг Андерсон и глава этого же подразделения в Uber - Дрю Багнелл.

Aurora нацелена на разработку программного обеспечения для автопилота, и компания заявляла в начале 2018-го, что ее первыми клиентами должны стать Volkswagen и Hyundai.

"Мы встречались почти с каждой компанией, которая разрабатывает автопилот, от Детройта до Сингапура, но все равно вернулись к Крису и его команде", - писали инвесторы Aurora из группы Sequoia Capital.

Крупная компания готовится использовать беспилотные грузовики для доставки груза

Из-за наличия специалистов из серьезных автомобильных и IT-корпораций, Aurora позиционирует себя как компания высшего класса на фоне многих других разработчиков в этой сфере.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

В сентябре прошлого года Amazon достигла капитализации в 1 трлн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Amazon, Tesla, Uber, Беспилотные автомобили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
04 Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Польша усилит армию американскими РСЗО
Польша усилит армию американскими РСЗО
На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин
На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
10 мифов о вакцинах
10 мифов о вакцинах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь