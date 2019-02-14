Крупнейший авиаконцерн Airbus прекращает выпуск самых больших авиалайнеров

Новости Бизнеса: Европейский авиаконцерн Airbus намерен в 2021 году прекратить производство крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380.

Компания Airbus прекращает выпуск А380, крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире. Об этом сообщает meduza.io.

Причиной послужило сокращение заказа Объединенных Арабских Эмиратов на эти самолеты. По обновленному договору Airbus поставит стране 123 А380 вместо ранее предусмотренных 162 бортов.

Последние 14 авиалайнеров будут построены и переданы ОАЭ в течение двух лет и в 2021 году Airbus прекратит их продажи.

Ранее компания уже объявляла о резком снижении производства А380 из-за ограниченного спроса на суперлайнеры.

Первый Airbus А380 поступил в эксплуатацию в 2007 году. Двухпалубный самолет может принять на борт около 850 пассажиров и совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров. Эти авиалайнеры предназначены для трансатлантических перелетов и на маршрутах, пролегающих через Тихий океан.

Напомним, в Украине будут ремонтировать и проводить техническое обслуживание самолетов Boeing.