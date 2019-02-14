Скачать
Четверг, 14.02.2019
Гройсман сообщил, когда подешевеют лекарства
Гройсман сообщил, когда подешевеют лекарства
В Украине сократилась денежная база
В Украине сократилась денежная база
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке
День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

Крупнейший авиаконцерн Airbus прекращает выпуск самых больших авиалайнеров

Крупнейший авиаконцерн Airbus прекращает выпуск самых больших авиалайнеров
10:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Европейский авиаконцерн Airbus намерен в 2021 году прекратить производство крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380.

Компания Airbus прекращает выпуск А380, крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире. Об этом сообщает meduza.io.

Причиной послужило сокращение заказа Объединенных Арабских Эмиратов на эти самолеты. По обновленному договору Airbus поставит стране 123 А380 вместо ранее предусмотренных 162 бортов.

Последние 14 авиалайнеров будут построены и переданы ОАЭ в течение двух лет и в 2021 году Airbus прекратит их продажи.

Ранее компания уже объявляла о резком снижении производства А380 из-за ограниченного спроса на суперлайнеры.

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

Первый Airbus А380 поступил в эксплуатацию в 2007 году. Двухпалубный самолет может принять на борт около 850 пассажиров и совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров. Эти авиалайнеры предназначены для трансатлантических перелетов и на маршрутах, пролегающих через Тихий океан.

Напомним, в Украине будут ремонтировать и проводить техническое обслуживание самолетов Boeing.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Airbus, Самолеты, Airbus A380, Авиаконцерн Airbus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
05 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь