Суд в Гааге обнародовал решение по "Крымскому делу" ПриватБанка

Новости Бизнеса: Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации по экспроприации активов банка в Крыму.

Сегодня Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации.

В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США.