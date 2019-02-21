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Радио "Шансон" подозревают в нарушении закона: назначена проверка

Радио "Шансон" подозревают в нарушении закона: назначена проверка
14:34 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Известная в Украине радиостанция может быть оштрафована в случае нарушения закона во время вещания.

Радиостанция «Шансон» пройдет внеплановую проверку Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания из-за признаков нарушения языковых квот, о чем было принято решение на заседании в четверг, 21 февраля, передает корреспондент.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля во время мониторинга эфирного времени радиостанции «Шансон» зафиксировал нарушение закона «О телевидении и радиовещании», в котором предусматривается норма вещания на государственном языке на уровне 60%, тогда как в эфире радиостанции было зафиксировано лишь 57%.

В ближайшее время будет назначена внеплановая проверка, о результатах которых будет дополнительно сообщено.

Закон «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» вступил в силу 8 ноября 2016 года. В нем предусматривается квота в размере 60% на песни в эфире на государственном языке ежесуточно в промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

За нарушение требований законом предусматривается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора, а от вещателя требуется выплатить штраф в течение 30 дней после принятия решения Национальным советом.

С момента вступления в силу закона за невыполнение языковых квот была оштрафована 21 радиостанция на 1,7 миллионов гривень.

Ранее сообщалось, украинская и европейская телерадиопродукция доминируют на общенациональном уровне, в то же время, количество российских программ упала до 7%.

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Все по теме:

Украина, Проверка, Радио, Радиостанция, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Шансон, Языковые квоты.
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