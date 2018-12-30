Процент украиноязычного контента в эфире телеканалов составляет 92%

Новости Украины: Доля украинского языка в эфире телеканалов составляет 92%, а на радиостанциях — 86%.

Украинская и европейская телерадиопродукция доминируют на общенациональном уровне, в то же время, количество российских программ упала до 7%. Об этом сообщил в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Благодаря "европейским" квотам в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%. Российский упал до исторического минимума — 7%", — отметил он.

По информации Костинского, доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%.

В то же время, подчеркнул он, чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах, Национальной раде пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн. В большинстве случаев штрафы касались невыполнения квоты песен на украинском языке.

Как сообщалось, 13 октября 2017 года вступил в силу закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», который предусматривает введение языковых квот на телевидении.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.

При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Закон также предусматривает, что доля новостных программ на телевидении должна составлять 75%.

В течение первого года — до 13 октября 2018 года действовал переходный период. Требования закона в это время предписывали, что фильмы и передачи собственного производства телерадиоорганизаций и национальный аудиовизуальный продукт входят в квоты, несмотря на язык их выполнения. В то же время фильмы и передачи, не являющиеся национальным продуктом, должны быть озвучены или продублированы на украинском языке.