Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов

Новости Украины: В Нацсовете назначили пять внеплановых проверок телеканалов и провайдеров в связи с несоблюдением условий лицензий.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил пять внеплановых проверок телеканалов "Интер", "КСТ", "ИРТА" и провайдеров ООО "Контент трейдинг" и ООО "Максимум-НЕТ" из-за несоблюдения ими условий лицензий. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Рассмотрев результаты проведенных мониторингов вещания лицензиатов, Национальный совет назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер", "КСТ", "ИРТА", а также провайдерам программной услуги ООО "Контент трейдинг" и ООО "Максимум-НЕТ", - говорится в сообщении.

Члены Нацсовета, в частности, обратили внимание на то, что 11 декабря телеканал "Интер" не транслировал программы на 23 ТВК в с. Городище Луганской области, как это предусмотрено условиями его лицензии. Так же в этот день не было зафиксировано вещания телеканала "ИРТА" на 53 ТВК в г. Старобельске Луганской области, а также 10 декабря на 52 ТВК в г. Лисичанске Луганской области.

В эфире телеканала "КСТ" 27 ноября выявлены признаки несоблюдения условий лицензии в части программной концепции вещания. В частности, зафиксировано уменьшение доли национального аудиовизуального продукта, доли программ собственного производства, объем информационно-аналитических и публицистических передач, культурных и развлекательных передач. К тому же, вещатель транслировал аудиовизуальный продукт иностранного производства, который не предусмотрен его лицензией на вещание.

Кроме того, Нацсовет зафиксировал, что провайдеры программной услуги ООО "Максимум-НЕТ" и ООО "Контент трейдинг" распространяли программы, придерживаясь требований Закона "О телевидении и радиовещании".

Учитывая выявленные признаки нарушения в деятельности лицензиатов Нацсовет назначил этим компаниям внеплановые проверки.