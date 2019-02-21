Украинцы теперь могут проверить поставщика газа онлайн

Новости Бизнеса: "Укртрансгаз" упрощает процедуру проверки региональных поставщиков газа.

Новый онлайн-сервис АО «Укртрансгаз» позволит украинским потребителям газа проверить своих поставщиков газа и убедиться в наличии своих данных в реестре потребителей, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, потребители газа могут мгновенно получить данные из Информационной платформы Оператора ГТС о поставщика, а также уточнить, есть ли EIC-код потребителя в Реестре на отключение от газоснабжение.

«Укртрансгаз» подчеркивает, что этот сервис позволит потребителям газа избежать безосновательного отключения от подачи газа, а также защитит добросовестных участников рынка от манипуляций информацией о работе Информационной платформы.

Использовать сервис могут все потребители газа, для этого достаточно ввести уникальный EIC-код, который указан в платежке за газ и в Договоре на распределение газа с оператором ГТС.

В случае отсутствия EIC-кода или обнаружения потребителя в Реестре на отключение от газоснабжения (если он планирует продолжить потребление газа), ему необходимо обратиться к региональному оператору ГТС с запросом о создании EIC-кода и внесении этой информации в Информационную платформу Оператора ГТС.

На сегодняшний день все физические лица потребители газа попадают в защищенную категорию согласно с постановлением Кабмина №867, поэтому они до 1 мая 2020 года не могут быть включены в Реестр на отключение.

«Укртрансгаз» напоминает, что с 1 марта 2019 года газовый рынок Украины переходит на суточные балансировки. Это предусматривает, что взаимодействие между поставщиками газа, операторам ГРС и потребителями будет осуществляться исключительно через Информационную платформу.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины вернул предыдущие социальные нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий для населения.